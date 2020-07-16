58-летний приморец обматерил росгвардейца и получил уголовное дело

16 Июль 2020 2020-07-16T09:53:25+03:00

А все началось с выяснения отношений между пассажиром и таксистом из-за оплаты проезда

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Следственный комитет в Приморском крае возбудил уголовное дело против 58-летнего мужчины по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

По версии следствия, 8 июля возле дома на улице Авиационная в городе Артеме у мужчины возник конфликт с водителем такси по поводу оплаты проезда. Через некоторое время к ругающимся гражданам подошли сотрудники Росгвардии. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, будущий фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично в присутствии нескольких человек «высказал в адрес одного из стражей порядка оскорбительные выражения, в том числе в нецензурной форме».

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается и проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Несдержанность на язык может обернуться для уже немолодого человека весьма неприятными последствиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU