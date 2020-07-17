2020-07-17T01:32:49+03:00
Общество

Высшие силы рассорили соседей на улице Тобольская во Владивостоке

Громкие ночные молитвы не дают спать жильцам многоэтажки
Марк КАПУСТИН
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Изображение Pexels с сайта PixabayИзображение Pexels с сайта Pixabay
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Житель Ленинского района пожаловался в полицию на нарушение тишины со стороны сильно верующего соседа. По словам 48-летнего жителя улицы Тобольской, проживающий на девятом этаже сосед каждую ночь громко молится, плачет, стонет и взывает к высшим силам. Из-за этого невозможно спать, но на законное возмущение других жильцов нарушитель спокойствия не реагирует.

Возмущенный горожанин попросил провести с богомолом беседу и попросить его молиться ночью. Мужчина также не исключил, что их сосед страдает психическим заболеванием.

Стражи порядка уточнили адрес проживания верующего гражданина и приступили к проверке по факту жалобы о нарушении тишины. По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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