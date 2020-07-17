2020-07-17T05:17:46+03:00
Происшествия

Под Владивостоком загорелся элитный жилой комплекс от ДНС

В поселке Зима Южная уже горели таунхаусы от этой компании, а один раз депутат с факелом и вовсе угрожал большим пожаром [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Кадр из видео. Источник: blog_vladivostokКадр из видео. Источник: blog_vladivostok
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Вечером 16 июля в соцсетях появилась информация о новом пожаре в строящемся ЖК «Формат» в поселке Зима Южная на Де-Фризе. Короткое видео с пожаром появилось на странице аккаунта «Блог Владивосток» в инстаграме.

«Возгорание произошло ночью на крыше одного из строящихся зданий ЖК «Формат». Оно было оперативно устранено. Сгорели стройматериалы, здание не пострадало. В настоящее время устанавливаются причины инцидента. Ущерб нанесен минимальный. По сути, это стоимость стройматериалов, которые лежали на крыше», - сообщили в пресс-службе «DNS Девелопмент».

Горели стройматериалы на крыше. Фото: «DNS Девелопмент»

Горели стройматериалы на крыше. Фото: «DNS Девелопмент»

Всего за сутки в Приморье потушено 20 пожаров, из них 12 техногенных.

Пожар на стройке под Владивостоком.

Это уже не первый пожар, связанный с компанией ДНС, за последнее время. И даже если не касаться сгоревшего торгового центра «Максим», где у компании был магазин. В январе прошлого года загорелся строящийся таунхаус в поселке «Новый Де-Фриз» на территории все той же Зима Южная. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Как тогда прокомментировал глава компании, объекту был нанесен «фатальный ущерб» и его пришлось разобрать и строить новый.

А осенью прошлого года произошел и вовсе весьма странный эпизод. Депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, участвовавший ранее в губернаторских выборах, опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте видео на фоне коттеджного поселка «Новый Де-Фриз», где он угрожает сжечь дома с горящим «факелом» в руке из листа бумаги. «Вот так, смотрите, гореть будете в аду, вот что с вами будет», - говорил Ищенко. В руководстве ДНС тогда сказали, что это «странный способ привлечь к себе внимание». В поселке на тот момент уже жили люди.

Что касается жилого комплекса «Формат» на улице Озерная, то он пока в процессе строительства. Проект комплексной застройки микрорайона включает строительство 14 многоквартирных домов переменной этажности от 3 до 9 этажей, в которых смогут жить более тысячи семей. Также в планах строительство школы на 450 мест, детского сада на 240 мест, двухэтажного торгового центра, прогулочных зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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