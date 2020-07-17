Появится ли во Владивостоке «Мариинка-2»: Юрий Трутнев поручил изучить вопрос постройки нового здания для театра

17 Июль 2020 2020-07-17T02:48:16+03:00

Первое здание Мариинского театра в Приморье возводилось под гастроли и уже не справляется с масштабами работы сегодня [фото]

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Вопрос выделения дополнительного земельного участка под строительство нового здания Приморской сцены Мариинского театра обсуждался вчера, 16 июля, во время визита в театр полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнего и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Гости осмотрели концертные залы, побывали на репетиции балетного спектакля и обсудили ряд тем, среди которых был и вопрос о постройке нового более вместительного здания.

Один из залов приморской Мариинки. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Как пояснил, главный балетмейстер Мариинки Эльдар Алиев, проблема возникла из-за того, что театр во Владивостоке еще при строительстве спроектировали как гастрольную площадку, не рассчитанную на штатные творческие коллективы. Теперь же остро не хватает репетиционных балетных и оперных классов, помещений для репетиций хора, гримерных комнат, художественно-производственных мастерских и складских помещений.

— На сегодняшний день мы вынуждены хранить дорогостоящие декорации в контейнерах буквально под открытым небом, что полностью не соответствует правилам техники их хранения, — рассказал главный балетмейстер.

Юрий Трутнев поручил проработать возможность выделения земельного участка под новое здание театра. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Юрий Трутнев согласился, что проблему нужно решать, поручил изучить вопрос и проработать возможность выделения земельного участка, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

СПРАВКА:

Общая численность работников Приморской сцены Мариинского театра сейчас составляет 635 человек. В состав коллектива входят оперная и балетная труппы, симфонический оркестр и хор.

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ИСТОЧНИК KP.RU