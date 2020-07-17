В Приморье медведь пришел на пасеку и напал на человека
Медведь напал на 31-летнего жителя Яковлевского района Приморского края. Полицейским, получившим сигнал о нападении дикого животного, пришлось общаться с получившим травмы мужчиной уже в приемном покое Яковлевской центральной больницы.
Следственно-оперативная группа установила, что инцидент произошел на пасеке в окрестностях села Яковлевка. У пострадавшего обнаружен закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
Сейчас сельчанин находится в больнице во Владивостоке и угрозы его здоровью нет. А в Яковлевском районе специально созданная группа из полицейских и специалистов охотнадзора проводит поисковую операцию. О происшествии уже проинформированы все заинтересованные службы и главы поселений. Участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода на опасный участок леса.
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ИСТОЧНИК KP.RU