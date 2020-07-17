Хулиган без руки закидал камнями трамвай во Владивостоке

17 Июль 2020 2020-07-17T04:12:49+03:00

Это была месть водителю трамвая, которая не пустила инвалида в салон

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В утренние часы в полицию поступил тревожный звонок от диспетчера городского электрического транспорта. Женщина пояснила, что безрукий инвалид закидывает камнями стоящий на остановке трамвай.

По ее словам, все произошло на площади Луговой, где регулярно появляется мужчина без руки. Инвалид заходит в трамваи и попрошайничает, просит деньги у пассажиров.

В этот раз водитель электрического транспорта не пустила его в салон и закрыла дверь, что вывело инвалида из себя. Агрессивный мужчина стад кидать камни в борта и стекла трамвая.

Водитель незамедлительно уехала с остановки и сообщила о произошедшем диспетчеру, которая и вызвала полицию. В результате нападения трамвай не получил серьезных повреждений, а попрошайка-инвалид остался на Луговой.

Стражи порядка приступили к проверке по факту случившегося. Личность безрукого хулигана устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU