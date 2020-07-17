2020-07-17T04:41:23+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи Приморья

Худшее качество воды — на Шаморе
Константин МИХАЙЛОВ
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Один из пляжей ПриморьяОдин из пляжей ПриморьяФото: Сергей БАЛАНОВ
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Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве морской воды на территории Приморья. Выводы сделаны благодаря социально-гигиеническому мониторингу, который с мая по октябрь проводится в местах отдыха населения.

В мае, июне и половине июля из 128 отобранных проб морской воды и воды поверхностных водоемов края 14 проб не соответствовало по санитарно-химическим и 44 пробы — по микробиологическим показателям. По вирусологическим и паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

На территории Владивостокского городского округа за тот же период отобрано 43 пробы на санитарно-химические показатели. Из них 100% проб соответствует требованиям гигиенических нормативов. Из 53 проб, взятых у берегов Владивостока на микробиологические показатели, 24 пробы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В «грязных» списках оказались места отдыха: бухта Лазурная, Щитовая, Седанка, Садгород. Самой неблагополучной территорией, как и в предыдущие годы, является пляж бухты Лазурная. По паразитологическим показателям из 53 отобранных проб морской воды, омывающей столицу Приморья, 100% исследованных проб отвечают требованиям гигиенических нормативов.

На территории Находкинского городского округа определены 11 мониторинговых точек исследования качества морской воды. За указанный выше период пляжного сезона отобрано 11 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 100% отвечают требованиям гигиенических нормативов. По микробиологическим взято 33 пробы, из них 100% также отвечают требованиям гигиенических нормативов. По паразитологическим показателям — 10 проб, из них 100% соответствуют требованиям нормативов.

На территории Партизанского муниципального района определены 7 мониторинговых точек в пляжных зонах. Отобрано 9 проб воды по санитарно-химическим показателям. 100% отвечают требованиям гигиенических нормативов. По микробиологическим — 23 пробы. 100% отвечают требованиям гигиенических нормативов. По паразитологическим показателям — 10 проб. 100% соответствуют требованиям нормативов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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