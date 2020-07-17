2020-07-17T04:32:02+03:00
Общество

Появились фото с места пожара на стройке ДНС под Владивостоком

Возгорание произошло минувшей ночью на крыше здания
Константин МИХАЙЛОВ
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Место пожара ЖК «Формат». Фото: пресс-служба «DNS Девелопмент»Место пожара ЖК «Формат». Фото: пресс-служба «DNS Девелопмент»
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На стройке, которую осуществляет одно из подразделений известной приморской компании DNS, случился пожар.

«Возгорание произошло ночью на крыше одного из строящихся зданий ЖК „Формат“. Оно было оперативно устранено. Сгорели стройматериалы, здание не пострадало. В настоящее время устанавливаются причины инцидента», — сообщила пресс-служба «DNS Девелопмент».

Так же сообщается, что ущерб нанесен минимальный. По сути он определяется стоимостью стройматериалов, которые лежали на крыше.

СПРАВКА:

Жилой комплекс «Формат» строится на территории населенного пункта Зима Южная в Надеждинском районе (улица Озерная). Суммарная площадь вводимого жилья — 80 000 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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