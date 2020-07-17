В Приморье неуклонно растет число выявляемых инфицированных COVID-19
75 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Приморском крае за минувшие 24 часа. Наибольший прирост инфицированных за сутки вновь дал Владивосток — 41 заболевший, в Находке 8 новых случаев, 7 — в Надеждинском районе, 2 — в Черниговском районе. По одному заболевшему в Дальнегорске, Лазовском округе и Кавалеровском районе.
Количество ежедневно выявляемых людей с вирусом начало расти шесть дней назад, 12 июля. До этого наименьшим числом 11 июля было - 51 человек. Сегодня число достигло показателя, который был 3 июля - 75 выявленных за сутки инфицированных.
Всего с начала эпидемии в регионе лабораторно подтверждено 5380 случаев COVID-19.
В течение суток диагноз «коронавирус» был снят с еще 40 приморцев. Теперь таких людей в регионе насчитывается — 4054.
Количество пациентов с тяжелой формой болезни продолжает расти, сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. Уже 64 человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Доля «тяжелых» пациентов теперь составляет 10% от общего числа проходящих лечение.
Обнародована информация о еще одном жителе Приморья, который не смог справиться с инфекцией. На сегодня в крае скончался от нового заболевания 61 человек.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU