Новая смерть из-за коварной инфекции в Приморье
О смерти еще одного приморца, вызванной заболеванием COVID-19, сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. В Приморье с начала эпидемии насчитывается 61 летальный случай от нового заболевания.
Также сообщено о выявлении за минувшие сутки 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе лабораторно подтверждено 5380 случаев COVID. 4054 человека из этого числа уже не числятся среди инфицированных по причине выздоровления. С 40 приморцев диагноз был снять в последние 24 часа.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU