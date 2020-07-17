2020-07-17T06:58:58+03:00
Общество

ДВФУ и Сбербанк по-партнерски будут готовить будущих банкиров

Новая магистерская программа в области банковского бизнеса появилась в университете
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ДВФУ. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО СбербанкДВФУ. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк
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Дальневосточный федеральный университет и Сбербанк совместно объявили набор абитуриентов на магистерскую программу в области банковского бизнеса «Финансовые стратегии и технологии современного банковского института».

Конечно же, обучение будет проходить в ДВФУ, а Сбербанк выступил партнером программы. Готовить будут специалистов в области банковского бизнеса, владеющих цифровыми навыками в проектной деятельности, умеющих работать с «Большими данными», обладающих системным мышлением, умением работать в постоянно меняющейся бизнес-среде. Не обойдется и без развития так называемых «soft skills»: эмоциональный интеллект, эмпатия, лидерский потенциал.

— Данная программа уникальна тем, что дает возможность в ходе обучения получить понимание бизнес-процессов Сбербанка, участвовать в реальных проектах организации, — подчеркнула Яна Жукова, HR-директор Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Форма обучения — заочная с применением дистанционных технологий. Срок обучения — 2,5 года. Предусмотрено 12 бюджетных мест, отбор проводится по конкурсу портфолио. Преимущества программы: Количество аудиторных часов в 2-3 раза ниже, чем при очном обучении.

— В рамках партнерской магистерской программы студенты получают доступ к богатейшим информационным и интеллектуальным ресурсам Сбербанка, что способствует развитию прикладных компетенций и построению карьерных траекторий уже в процессе обучения. Содержание программы и технологии ее реализации отвечают самым современным требованиям и позволяют сформировать у выпускников прикладные навыки в рамках триады «hard-soft-digital», которые отвечают реальным запросам работодателей, — сообщила директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова.

Срок подачи документов: с 6 июля 2020 по 10 августа 2020 (на бюджетные места), с 6 июля 2020 по 4 сентября 2020 (на коммерческой основе). Подробная информация о программе «Финансовые стратегии и технологии современного банковского института» по ссылке. Подать документы в Дальневосточный федеральный университет возможно только онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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