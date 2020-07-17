2020-07-17T06:52:40+03:00
Общество

Карантин для работников 65+ продлен в Приморье до 29 июля

Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, могут получить оплачиваемый больничный
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До 29 июля работающие приморцы 65+ могут оформить электронные больничныеДо 29 июля работающие приморцы 65+ могут оформить электронные больничныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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До 29 июля работающие приморцы в возрасте 65 лет и старше могут, как и ранее, оформить себе электронные больничные в связи с карантином. Все, что для этого нужно: сообщить работодателю о своем решении способом, исключающим личное присутствие. Можно позвонить по телефону, отправить СМС или письмо по электронной почте.

Как информирует Приморское отделение Фонда социального страхования, с 6 апреля до 15 июня периоды карантина для работников этой категории устанавливались постановлениями Правительства Российской Федерации одновременно по всей стране. Но теперь решения о продлении карантина принимаются руководителями субъекта.

Подробности оформления больничного листа можно узнать на сайте ФСС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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