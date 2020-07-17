2020-07-17T07:45:23+03:00
Общество

Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев распорядился в течение недели определиться с источниками финансирования [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Начало постройки новой ТЭЦ должно начаться в Артеме в 2021 году.Начало постройки новой ТЭЦ должно начаться в Артеме в 2021 году.
Изменить размер текста:

Начало постройки новой ТЭЦ, которая будет работать на газовом топливе, должно начаться в Артеме в 2021 году. Об этом было заявлено на совещании, проведенном полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым на Артемовской ТЭЦ. В совещании принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Поручение построить новую теплоэлектростанцию в Артеме дал Владимир Путин еще в январе 2018 года.

— Однако в ходе проектирования возник целый ряд вопросов, которые достаточно долго нашими коллегами решались, среди них — определение земельного участка и источники финансирования. Мы обратились к президенту с просьбой поддержать предложение выделить необходимое количество газа и дать соответствующее поручение руководству «Газпрома» и получили подтверждение, что необходимые объемы газа будут выделены, — сообщил Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба правительство Приморского края, Трутнев поручил в течение недели определиться с источниками финансирования строительства и незамедлительно приступать к перепроектированию станции, чтобы начать стройку уже в 2021 году.

Трутнев поручил в течение недели определиться с источникам финансирования строительства. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Трутнев поручил в течение недели определиться с источникам финансирования строительства. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

СПРАВКА:

Действующая Артемовская ТЭЦ была построена в 1936 году и сейчас обеспечивает электроэнергией треть Приморского края. Станция практически выработала свой ресурс. Первоначальный проект реконструкции ТЭЦ предусматривал ее «угольный» вариант, но появилась альтернатива — строительство газовой электростанции. Для ее возведения потребуется значительно меньший земельный участок, сильно снизятся капитальные вложения, и как следствие электроэнергия становится дешевле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологию бухты Золотой Рог во Владивостоке улучшат в следующем году
Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в нападении на работницу такси
На 15,6 миллиарда рублей меньше потратили приморцы из-за коронавируса
За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке
Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году
ДВФУ и Сбербанк по-партнерски будут готовить будущих банкиров
Карантин для работников 65+ продлен в Приморье до 29 июля
Новая смерть из-за коварной инфекции в Приморье
В Приморье неуклонно растет число выявляемых инфицированных COVID-19
Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи Приморья
Появились фото с места пожара на стройке ДНС под Владивостоком
Хулиган без руки закидал камнями трамвай во Владивостоке
В Приморье медведь пришел на пасеку и напал на человека