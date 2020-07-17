Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году

17 Июль 2020 2020-07-17T07:45:23+03:00

Начало постройки новой ТЭЦ должно начаться в Артеме в 2021 году.

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Начало постройки новой ТЭЦ, которая будет работать на газовом топливе, должно начаться в Артеме в 2021 году. Об этом было заявлено на совещании, проведенном полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым на Артемовской ТЭЦ. В совещании принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Поручение построить новую теплоэлектростанцию в Артеме дал Владимир Путин еще в январе 2018 года.

— Однако в ходе проектирования возник целый ряд вопросов, которые достаточно долго нашими коллегами решались, среди них — определение земельного участка и источники финансирования. Мы обратились к президенту с просьбой поддержать предложение выделить необходимое количество газа и дать соответствующее поручение руководству «Газпрома» и получили подтверждение, что необходимые объемы газа будут выделены, — сообщил Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба правительство Приморского края, Трутнев поручил в течение недели определиться с источниками финансирования строительства и незамедлительно приступать к перепроектированию станции, чтобы начать стройку уже в 2021 году.

Трутнев поручил в течение недели определиться с источникам финансирования строительства. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

СПРАВКА:

Действующая Артемовская ТЭЦ была построена в 1936 году и сейчас обеспечивает электроэнергией треть Приморского края. Станция практически выработала свой ресурс. Первоначальный проект реконструкции ТЭЦ предусматривал ее «угольный» вариант, но появилась альтернатива — строительство газовой электростанции. Для ее возведения потребуется значительно меньший земельный участок, сильно снизятся капитальные вложения, и как следствие электроэнергия становится дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU