За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке

17 Июль 2020 2020-07-17T08:41:17+03:00

В городе ежедневно работают 17 административных комиссий из сотрудников мэрии, ГИБДД и МВД, а также Росгвардии

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52 протокола за нарушение масочного режима были составлены во Владивостоке за минувшие сутки. Нарушения были выявлены в ходе рейдов, организованных административными комиссиями, полицией и Росгвардией.

Как сообщают специалисты городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, цель проведения рейдов — соблюдение гражданами и организациями масочного режима.

— Мы рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности, — прокомментировали представители управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Сейчас в городе работают 17 административных комиссий, в которые входят сотрудники мэрии, ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, а также Росгвардии.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU