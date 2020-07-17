За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке
52 протокола за нарушение масочного режима были составлены во Владивостоке за минувшие сутки. Нарушения были выявлены в ходе рейдов, организованных административными комиссиями, полицией и Росгвардией.
Как сообщают специалисты городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, цель проведения рейдов — соблюдение гражданами и организациями масочного режима.
— Мы рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности, — прокомментировали представители управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
Сейчас в городе работают 17 административных комиссий, в которые входят сотрудники мэрии, ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, а также Росгвардии.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU