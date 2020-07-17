На 15,6 миллиарда рублей меньше потратили приморцы из-за коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T09:14:27+03:00

В 1 полугодии приморцы истратили на 10% меньше, чем за то же время в прошлом году Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть меньше не стали, но сэкономили на непродовольственных товарах

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В 1 полугодии 2020 года население Приморского края израсходовало на приобретение товаров на 15 миллиардов 600 миллионов меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это в сопоставимых ценах меньше на 10% прошлогодних затрат, сообщает Приморскстат.

Всего было реализовано пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 100 миллиардов рублей, что на уровне прошлого года. А вот непродовольственных товаров было продано на 86 миллиардов рублей — это меньше уровня прошлого года на 21%.

При этом, как сообщает статистика, только 7% товаров было приобретено на розничных рынках и ярмарках. 93% — основной оборот розничной торговли осуществляется в стационарной торговой сети организациями и индивидуальными предпринимателями.

Также сообщается, что несмотря на открытие в конце июня летних кафе и веранд, оборот общественного питания за январь-июнь составил лишь 6,8 миллиардов рублей, что меньше периода прошлого года на 27,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU