В волонтеры приходят семьями

15 Июль 2020 2020-07-20T04:34:26+03:00

В Приморье стартовала акция «Спасибо за добро», в ходе которой единороссы награждают всех отличившихся

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Высокую оценку партии «Единая Россия» и ее лидера в Приморском крае – главы региона Олега Кожемяко получил вклад волонтеров в поддержку населения в период пандемии коронавируса. В Приморье в рамках акции «Спасибо за добро» единороссы вручают Благодарности Губернатора всем отличившимся.

В Кировском районе на церемонию награждения пришли целыми семьями.

Наталья Николаевна и Михаил Владимирович Дыбские, их дочь Дарья и сын Тимофей начали помогать соседской бабушке четыре месяца назад. В самом вначале пандемии ходили за продуктами по-соседски. Потом стали оказывать помощь всем одиноким пожилым землякам со своей улицы.

«Мы увидели, что важно не только доставить продуктовый набор. Стали оплачивать коммунальные платежи, помогали с огородами, привозили лекарства. А когда дождями затопило огороды, стали снабжать овощами со своих грядок», - рассказала Наталья Дыбская.

Всего в ряды волонтерского движения в Кировском районе вступили более 40 человек. Среди них работники дополнительного образования, спортсмены, бизнесмены, общественники.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Елена Гармашова рассказала, что только по программе поддержки людей возраста 65+ «Мы вместе» кировчанам было передано 280 наборов продуктов питания.

Доставляли не только лекарства и продовольственные товары, но и строительные материалы для починки домов, перекладки печей. Так, под патронаж местных добровольцев были взяты 20 одиноких пенсионеров, проживающих в частном секторе и оказавшихся с начала эпидемии на самоизоляции.

Как отметила на церемонии награждения активистов добровольцев первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Галина Хохлова, волонтеры помогли защитить людей в момент опасности и трудной жизненной ситуации.

«Опасность еще не отступила, работы предстоит немало, но партия решила не откладывать оценку вашей работы на более спокойные времена и горячо поблагодарить вас сейчас», - подчеркнула она.

Добавим, с начала введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса партийные активисты и сторонники «Единой России» исполнили порядка 25 тысяч заявок по всему Приморскому краю. Кроме того, к волонтерскому движению по призыву Олега Кожемяко подключился и бизнес. В результате удалось оказать реальную помощь десяткам тысяч человек в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU