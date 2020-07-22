2020-07-22T03:53:37+03:00
Общество

Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19

Попасть на процедуры по восстановлению здоровья после пневмонии, вызванной коронавирусом, смогут только 15 человек в день
Никита СЕРГЕЕВ
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В отделении работают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевтВ отделении работают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевтФото: Правительство Приморского края
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В поликлинике № 1 Владивостока появилось отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19. Как сообщает министерство здравоохранения Приморского края, пока это первое подобное отделение реабилитации.

— Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений — специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения — щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки, — рассказала главный врач поликлиники Ольга Перова.

Сообщается, что в отделении работают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, есть кабинеты массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры. Вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, которые чаще всего страдают от новой инфекции.

Чтобы не нарушать эпидемиологические меры, максимально обезопасить врачей и пациентов, в день в отделении принимают 15 человек — это пять групп по три пациента. После процедуры в кабинетах проводят санобработку на протяжении 30 минут.

— Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием после выписки из стационара. Курс реабилитации длится 10 дней. Сейчас его проходят пациенты в возрасте от 40 до 70 лет, — сообщила заведующая отделением Елена Гайдай.

Специализированный центр реабилитации работает на базе отделения восстановительного лечения № 2 по адресу: Пушкинская, 55.

Специализированный центр реабилитации работает по адресу: Пушкинская, 55. Фото: Правительство Приморского края

Специализированный центр реабилитации работает по адресу: Пушкинская, 55.Фото: Правительство Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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