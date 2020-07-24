Вот и лето прошло? Чего ждать от погоды во Владивостоке на сегодня

24 Июль 2020 2020-07-24T00:39:41+03:00

О погоде в Приморье на 24 июля 2020 года. Фото: pixabay.com

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Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе переменная облачность. По прогнозам синоптиков портала Примпогода, местами возможны дожди. Правда, кратковременные. Но в отдельных районах они будут сопровождаться грозами. Дневные температуры воздуха в пределах +16 +29 градусов. Утром местами туман. Ветер южный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. В дальневосточной столице без осадков. Днем воздух прогреется до +19 +21 градуса. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.

Облачно и без осадков в Уссурийске. Здесь дневные температуры воздуха будут в пределах +25 +27 градусов. Ветер южный умеренный.

В Находке в пятницу облачно, а утром слабая морось. Днем +22 +24 градуса. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый..

Температура воды в Амурском заливе +21 градус, в бухте Находка +20 градусов, в заливе Посьета +22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU