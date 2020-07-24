2020-07-24T10:04:56+03:00
Общество

19-летняя девушка из Владивостока обокрала мужчину, который хотел ей помочь

Обманув владельца смартфона, с чужого счета авантюристка перевела своей подруге 5000 рублей
Никита СЕРГЕЕВ
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SMS-сообщением со счета владельца смартфона девушка перевела 5000 рублей на карту своей знакомой.SMS-сообщением со счета владельца смартфона девушка перевела 5000 рублей на карту своей знакомой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) завершили расследование уголовного дела о краже денежных средств с банковского счета. Фигуранткой дела стала 19-летняя жительница столицы Приморья.

В двери закрытого кафе в центре города постучалась девушка. Когда администратор заведения открыл, незнакомка слезно попросила у него мобильный телефон для срочного и крайне важного звонка. Любезно пригласив девицу войти внутрь, мужчина передал ей свой телефон, но остался стоять рядом. Молодая аферистка сделала вид что куда-то звонит, но через несколько минут сообщила: абонентский номер недоступен, нужно отправить SMS. При этом девушка заметила, что стоять рядом с ней совсем необязательно — она же никуда из помещения не денется.

Мужчина отошел в сторону, а мошенница действительно отправила «эсэмэску», но на номер банка. Этим сообщением со счета владельца смартфона она перевела 5000 рублей на карту своей знакомой. И тут же после подтверждения перевода удалила смс-сообщения, чтобы обманутый мужчина не увидел списания. Поблагодарив отзывчивого земляка, воровка вернула ему смартфон и ушла из кафе.

Когда, обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Девушка дала признательные показания, и уверяла, что раскаивается в содеянном. Однако уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимую могут лишить свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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