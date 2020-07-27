Казино «Шамбала» заработает в Приморье еще до конца лета

27 Июль 2020 2020-07-27T07:34:29+03:00

К открытию развлекательного объекта стоимостью 3,5 миллиарда рублей уже все готово [фото]

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Второй оператор, который начнет работать в игорной зоне «Приморье» — казино «Шамбала» — теперь планирует открыться в августе. Ранее планировалось принять первых гостей в июле. Подготовка к запуску уже завершена, заканчиваются дорожные работы и подводка к объекту инженерной инфраструктуры.

— Власти Приморья проект всячески поддерживают. Агентство туризма содействует проекту не на словах, а на деле. Зампредседателя Правительства региона Константина Шестакова можно увидеть на объекте практически каждую неделю. Он приезжает, чтобы лично удостовериться в том, как движется дело, оперативно решить текущие вопросы, — рассказал генеральный директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев.

Главный игровой зал занимает площадь в 5200 квадратных метровФото: пресс-служба правительства Приморского края

Планируется, что новое казино станет комфортным пространством для отдыха: ежемесячно в нем будут проводиться бесплатные концерты с участием звезд эстрады, а каждую неделю — масштабное казино-шоу. В календаре заведения различные игровые турниры, фестивали и розыгрыши.

Подготовка к запуску уже завершена, заканчивается подводка инженерной инфраструктуры.Фото: пресс-служба правительства Приморского края

В проект вложено 3,5 миллиарда рублей. Главный игровой зал занимает площадь в 5200 квадратных метров — это самый большой игровой зал в России. Помимо него имеется зал для курящих игроков, гранд-буфет, зал высоких ставок со своими рестораном, сценой и лаундж-зоной. Основная сцена казино, расположенная в общем игровом зале, оснащена по последнему слову техники.

Вторая очередь игорного заведения будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это будет пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций в проект составит 8 миллиардов рублей.

В казино есть зал для курящих игроков, гранд-буфет, зал высоких ставок с рестораном, сценой и лаундж-зонойФото: пресс-служба правительства Приморского края

По данным пресс-службы правительства Приморского края, в будущем на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино. Третий объект — гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok — распахнет двери в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU