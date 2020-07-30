«Калдина с перегрузом была»: в Уссурийске на парковке супермаркета появился портал
Популярный уссурийский паблик в Инстаграме «Марк Чернослив» опубликовал несколько фото подписчика, на которых запечатлена опасная яма посреди проезжей части.
«Чичерина 137 «Реми». При движении обвалился асфальт», - говорится в сообщении.
Машина, под которой появился провал, судя по всему, тоже на фото. Подписчики шутят: «Скажут, Калдина с перегрузом была».
Яма больше метра в диаметре и пару метров глубиной. Удивительно, как вообще автомобиль не ушел вниз вместе с асфальтом.
Подписчик обещает позже рассказать продолжение истории. А пока же на месте провала можно проводить археологические работы и изучать культурные слои.
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ИСТОЧНИК KP.RU