7 суток ареста получил житель Владивостока за несанкционированный митинг

30 Июль 2020 2020-07-30T11:22:10+03:00

Акции солидарности с жителями Хабаровска, протестующими против ареста экс-губернатора Фургала, проходили в Приморье два последних уик-энда

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Ленинский районный суд Владивостока признал виновным в организации несанкционированного митинга жителя города Юрия Большова и назначил ему семь суток административного ареста.

В отличие от хабаровчан, которые после ареста теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выходят на улицы ежедневно, митинги во Владивостоке проходят только по выходным. Люди, собирающиеся на центральной площади города, выражают поддержку протестующим в Хабаровске. Мероприятия официально не согласованы.

«Большов Юрий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП „Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия“. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление в настоящий момент обжалуется в Приморском краевом суде», — сообщил представитель Ленинского районного суда.

По информации сайта ОВД-ИНФО, полиция располагает неким видео, на котором «Большов якобы призывал в мегафон участвовать в акции 25 июля. Кроме того, по мнению полиции, именно Большов некоторое время руководил движением шествия».

Сергей Большов (крайний слева) с товарищами. Фото предоставлено читателем КП

Тем временем, знакомые и незнакомые с задержанным люди в мессенджерах обсуждают, как помочь Большову морально и материально, собирают деньги на передачи в изолятор временного содержания. Пока молодой человек находится в ИВС УМВД Владивостока на Военном Шоссе, 24.

20 июля Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста владивостокцу Антону Расину, задержанного за неповиновение полиции также после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска. На 10 тысяч рублей оштрафована жительница краевого центра Анастасия Капитонова за участие в незаконном мероприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU