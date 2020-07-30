2020-07-30T11:22:10+03:00
Общество

7 суток ареста получил житель Владивостока за несанкционированный митинг

Акции солидарности с жителями Хабаровска, протестующими против ареста экс-губернатора Фургала, проходили в Приморье два последних уик-энда
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Владивостока признал виновным в организации несанкционированного митинга жителя города Юрия Большова и назначил ему семь суток административного ареста.

В отличие от хабаровчан, которые после ареста теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выходят на улицы ежедневно, митинги во Владивостоке проходят только по выходным. Люди, собирающиеся на центральной площади города, выражают поддержку протестующим в Хабаровске. Мероприятия официально не согласованы.

«Большов Юрий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП „Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия“. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление в настоящий момент обжалуется в Приморском краевом суде», — сообщил представитель Ленинского районного суда.

По информации сайта ОВД-ИНФО, полиция располагает неким видео, на котором «Большов якобы призывал в мегафон участвовать в акции 25 июля. Кроме того, по мнению полиции, именно Большов некоторое время руководил движением шествия».

Сергей Большов (крайний слева) с товарищами. Фото предоставлено читателем КП

Сергей Большов (крайний слева) с товарищами. Фото предоставлено читателем КП

Тем временем, знакомые и незнакомые с задержанным люди в мессенджерах обсуждают, как помочь Большову морально и материально, собирают деньги на передачи в изолятор временного содержания. Пока молодой человек находится в ИВС УМВД Владивостока на Военном Шоссе, 24.

20 июля Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста владивостокцу Антону Расину, задержанного за неповиновение полиции также после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска. На 10 тысяч рублей оштрафована жительница краевого центра Анастасия Капитонова за участие в незаконном мероприятии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У меня IQ 15 сантиметров»: выпускники 13 школы Владивостока «дали» интервью Дудю
7 суток ареста получил житель Владивостока за несанкционированный митинг
«Опять тормоза?»: во Владивостоке груженый большегруз протаранил леерные ограждения
Приморский краевой театр молодежи сообщил дату возобновления своей деятельности
«Восточный Порт» в рамках проекта «Экомарафон» организовал морской субботник во Врангеле
«Вон она!»: прыжки самой быстрой акулы в мире сняли на камеру в Приморье
Почта России передала Гродековскому музею книгу о фронтовых почтальонах
Ливни и грозы пройдут над отдельными районами Приморья в пятницу
Смертельно опасный «микс»: коронавирус может смешаться с гриппом, считает минздрав Приморья
22-летняя жительница Дальнереченска «списала» с кредитки знакомого мужчины 15 тысяч рублей
В столице Приморья стало на две автобусных остановки больше
Два приморца умерли от коронавируса за минувшие сутки
Менее чем за 10 дней число больных COVID-19 увеличилось в Приморье на 1000 человек
Полицейский из Артема помог женщине, у которой случился сердечный приступ, добраться до больницы
Приморская Мариинка распахнет свои двери для зрителей 14 августа
«Акулы в Приморье могут приплыть вслед за рыбой» - ученый
В 40 раз грязнее нормы вода, которую поселок Славянка сливает в Японское море
«Калдина с перегрузом была»: в Уссурийске на парковке супермаркета появился портал
Выкинула белье в коридор и помахала рукой: на Тунгусской девушка выпала из окна 5 этажа