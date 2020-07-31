2020-07-31T02:22:21+03:00
Общество

Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»

Сотрудники признаются, что это не первый подобный подарок, который они поучают от горожан
Кристина ГРИН
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Теперь в центре три дальневосточных лесных котенка. Фото: Центр "Тигр".Теперь в центре три дальневосточных лесных котенка. Фото: Центр "Тигр".
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31 июля перед въездом в Центр «Тигр» была найдена коробка. А в ней сюрприз, так сказать, живой подарок – два крошечных детенышка дальневосточного лесного кота. Об этом сотрудники Центра сообщили в своем аккаунте в инстаграме и отметили, что это не первый случай, когда им подбрасывают малышей животных. Теперь под присмотром у специалистов здесь всего три малыша такого вида.

- Все кошки активные и с хорошим аппетитом. Им всем около 2 месяцев. Пока хищники еще совсем крохи, поэтому кормим мягким кормом для котят, чуть позже переведем на мясо. Но потом котятки будут учиться добывать себе корм самостоятельно - начнем с мышек, - пишут сотрудники Центра «Тигр».

Мы надеемся, что с крохами все будет в порядке, и вскоре они вернутся к нормальной жизни в дикой природе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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