Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»
31 июля перед въездом в Центр «Тигр» была найдена коробка. А в ней сюрприз, так сказать, живой подарок – два крошечных детенышка дальневосточного лесного кота. Об этом сотрудники Центра сообщили в своем аккаунте в инстаграме и отметили, что это не первый случай, когда им подбрасывают малышей животных. Теперь под присмотром у специалистов здесь всего три малыша такого вида.
- Все кошки активные и с хорошим аппетитом. Им всем около 2 месяцев. Пока хищники еще совсем крохи, поэтому кормим мягким кормом для котят, чуть позже переведем на мясо. Но потом котятки будут учиться добывать себе корм самостоятельно - начнем с мышек, - пишут сотрудники Центра «Тигр».
Мы надеемся, что с крохами все будет в порядке, и вскоре они вернутся к нормальной жизни в дикой природе.
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ИСТОЧНИК KP.RU