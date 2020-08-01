Улов рекордных размеров – во Владивосток доставили почти 200-килограммового голубого тунца
29 июля в ОАО «Владморрыбфлот» был доставлен рекордный улов. Как сообщат сами сотрудники, такого события здесь не было за всю историю существования предприятия. Так вот, к причалу пришвартовалось судно «Бухта Наталии». Именно оно отвечало за логистику ценного груза. На борту судна – голубой тунец весом 184 килограмма. Неплохой улов, неправда ли. Его уже выгрузили в холодильник №2 для хранения.
- Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил. Как отмечают сами дальневосточные рыбаки, это огромное достижение, - сообщают в ОАО «Владморрыбфлот».
Сотрудники также отмечают, что всего им удалось поймать 13 громадин. Общий вес крупных рыбин составил – 2567 килограммов.
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ИСТОЧНИК KP.RU