2020-08-01T11:22:23+03:00
Общество

Улов рекордных размеров – во Владивосток доставили почти 200-килограммового голубого тунца

Громадину уже выгрузили в холодильник для хранения
Кристина ГРИН
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Улов стал рекордным для предприятия. Фото: ОАО «Владморрыбфлот».Улов стал рекордным для предприятия. Фото: ОАО «Владморрыбфлот».
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29 июля в ОАО «Владморрыбфлот» был доставлен рекордный улов. Как сообщат сами сотрудники, такого события здесь не было за всю историю существования предприятия. Так вот, к причалу пришвартовалось судно «Бухта Наталии». Именно оно отвечало за логистику ценного груза. На борту судна – голубой тунец весом 184 килограмма. Неплохой улов, неправда ли. Его уже выгрузили в холодильник №2 для хранения.

- Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил. Как отмечают сами дальневосточные рыбаки, это огромное достижение, - сообщают в ОАО «Владморрыбфлот».

Сотрудники также отмечают, что всего им удалось поймать 13 громадин. Общий вес крупных рыбин составил – 2567 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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