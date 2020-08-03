«Вы – животные»: жемчужину Приморья превращают в помойку
Популярное туристическое место в районе села Кравцовка в Приморье вновь переживает наплыв отдыхающих. Территория у водопадов, которые считаются жемч3ужиной края, попросту оказалась завалена мусором. И такая ситуация повторяется из года в год с наступлением туристического сезона. Некоторые отдыхающие оказались возмущены до глубины души происходящим.
Автор видео отмечает, что те, кто мусорит на природе – животные. Мужчина даже предлагает тем, кто не согласен с его суждением, высказать негодование лично.
Территория вблизи Кравцовских водопадов в Приморье.Видео: mike_brutal
– Этих свиней иначе не назовешь. Руки ведь отсохнут прибрать за собой. Второй раз в этом месте отдыхать точно не будут там же засрано, – поддерживают оператора в социальной сети, комментируя кадры, отснятые в популярном местечке.
Стоит отметить, что с приходом тепла и наплывом туристов, подобная картина, к сожалению, отмечается во многих районах края. Комсомолка буквально недавно писала, что в мусоре утопает побережье пляжа в поселке Волчанец.
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ИСТОЧНИК KP.RU