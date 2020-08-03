2020-08-03T03:26:57+03:00
Происшествия

Утро начинается не с кофе. Массовое ДТП с такси сковало движение во Владивостоке

Автомобили не поделили проезд в Первореченском районе города, объехать аварию можно только по встречной полосе [видео]
Ярослав ЮРИН
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Авария привела к заторуАвария привела к заторуФото: Ярослав ЮРИН
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Авария с участием трех авто произошла в первый рабочий день недели в Первореченском районе Владивостока. Банальная невнимательность и несоблюдение дистанции стали причиной повреждения авто и значительно осложнили движение.

Автомобили двигались по Выселковой в направлении Второй речки. Участниками происшествия стали микроавтобус такси, на который как раз пришелся основной удар, а также пикап и малолитражка. Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения – выяснят специалисты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Три авто столкнулись на Выселковой во Владивостоке.Ярослав ЮРИН

Разбитые машины заняли всю полосу, поэтому на аварийном участке уже начался транспортный затор. Тем, кто не желает тратить время, простаивая в пробке, лучше продумать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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