Утро начинается не с кофе. Массовое ДТП с такси сковало движение во Владивостоке

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:26:57+03:00

Автомобили не поделили проезд в Первореченском районе города, объехать аварию можно только по встречной полосе [видео]

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Авария с участием трех авто произошла в первый рабочий день недели в Первореченском районе Владивостока. Банальная невнимательность и несоблюдение дистанции стали причиной повреждения авто и значительно осложнили движение.

Автомобили двигались по Выселковой в направлении Второй речки. Участниками происшествия стали микроавтобус такси, на который как раз пришелся основной удар, а также пикап и малолитражка. Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения – выяснят специалисты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794010" frameborder="0"></iframe> Три авто столкнулись на Выселковой во Владивостоке.Ярослав ЮРИН

Разбитые машины заняли всю полосу, поэтому на аварийном участке уже начался транспортный затор. Тем, кто не желает тратить время, простаивая в пробке, лучше продумать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU