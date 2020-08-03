2020-08-03T05:09:27+03:00
Общество

В Приморье мужчина с ребенком на руках угрожал поджечь газовый баллон

Предотвратить трагедию удалось двум полицейским, которые вели переговоры [видео]
Никита СЕРГЕЕВ
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Житель Приморья собирался поджечь резервуар с газом во дворе дома. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»Житель Приморья собирался поджечь резервуар с газом во дворе дома. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»
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Сотрудники пункта полиции № 20 отдела МВД России по Октябрьскому району Приморья предотвратили тяжкое преступление. Местная жительница сообщила полицейским, что с балкона видит во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает поджечь резервуар с газом.

На месте происшествия майор полиции Виктор Горлов и лейтенант полиции Никита Шевцов начали переговоры с гражданином. Им удалось уговорить мужчину отказаться от поджога и отдать ребенка матери. Злоумышленником оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы. Его доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Гражданину грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Ведется расследование.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение для прохождения реабилитации на время проведения разбирательства. Сотрудники полиции установили, что семья на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит и не состояла. Решается вопрос о помещении остальных троих детей, находящихся на иждивении 32-летней женщины, в социальное учреждение, чтобы защитить их жизни и здоровье, сообщила пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

Полицейские отговорили мужчину совершать преступление.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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