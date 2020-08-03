Во Владивостоке по фестивальной спеццене до 15 августа продают блюда из гребешка

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:37:03+03:00

Гастрономический праздник «На гребне» проходит уже в третий раз и сумел привлечь к участию 12 регионов страны

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Владивосток стал столицей третьего гастрономического фестиваля «На гребне». В этом году мероприятие, которое обычно проходит в июле из-за эпидемии перенесли на август. В фестивале, посвященном одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов приморскому гребешку, до 15 августа примет участие 60 ресторанов в 12 регионах России, сообщила пресс-служба губернатора Приморья.

— Фестиваль «На Гребне» 2020 года — это прекрасный пример того, как локальный, но качественный туристический продукт быстро завоевал популярность за пределами региона. Это произошло благодаря совместной системной работе рестораторов, туроператоров и краевых властей, — сказал заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

От Приморского края в мероприятии принимают участие 30 ресторанов, среди которых 29 ресторанов из Владивостока: ALASKA GRILL BAR, Billy’s Pub, Brugge Pub, Crust, Gastroli Grill, GUSTO gastrobar, Hunter, Midia, MOLOKO&MED, PastaMore, Syndicate — Port cafe, Tokyo Kawaii, Tokyo More, Tokyo на Дальзаводе, Umami Ramen Сlub, «Веранда Бабушки Нино», «Виноваты Звезды», панорамная терраса «СОЛЬ», «Пхали Хинкали» на Столетия, «Пхали-Хинкали» на Черемуховой, рестобар «Невинные Радости», Svoy, Del Mar, «Сезоны», «Супра Меоре», «Супра» на Фокина, TRINITY IRISH PUB, фермерский ресторан OGONЁK, «Цех», ресторан-организатор Zuma и ресторан из города Большой Камень «Сушка».

Как сообщают организаторы фестиваля, главная концепция гастрономического двухнедельного праздника — культовый сезонный продукт по одинаковой во всех заведениях-участниках промо-цене. Во Владивостоке сет из трех гребешков из аквариума с авторским соусом от ресторана можно будет приобрести за 300 рублей. В других городах-участниках фестиваля авторские блюда из гребешков могут стоить дороже на 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU