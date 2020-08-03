2020-08-03T05:00:51+03:00
Происшествия

«Растерзали колесо, крыло и бампер»: стая бездомных собак напала на машины во Владивостоке

Вычислить вредителей удалось лишь благодаря камере [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Авто пострадало от четвероногих вредителей. Фото: предоставлено очевидцамиАвто пострадало от четвероногих вредителей. Фото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

В незавидной ситуации во Владивостоке оказались жильцы многоэтажки на Сахалинской. Владельцев двух машин с утра ждал крайне неприятный сюрприз. У одного из автомобилей оказалось разорвано колесо и пострадало крыло, у второго – поврежден бампер. Автомобилисты принялись гадать, кто же причастен к столь гадкому поступку. Прояснить все помогло видео с камеры наружного наблюдения.

Колесо оказалось прогрызено, пострадала и часть кузова. Фото: предоставлено владелицей авто

Колесо оказалось прогрызено, пострадала и часть кузова. Фото: предоставлено владелицей авто

Неприятная история произошла на днях возле дома №27 на улице Сахалинская. Люди и подумать не могли, что их машины привлекут внимание животных. Почему автомобили стали объектом нападок – остается загадкой. Не исключено, что под ними попросту спряталась кошка, охоту за которой и вела дикая свора.

Следы лап остались на капоте. Фото: предоставлено владелицей авто

Следы лап остались на капоте. Фото: предоставлено владелицей авто

Животные сначала поочередно обнюхивали машины, а потом подбежали всей стаей, начали лаять и кидаться на припаркованные авто. Судя по кадрам, клыками и когтями орудовали сразу 6 животных. Владельцам поврежденных авто теперь придется потратиться на их ремонт. Единственное утешение в этой истории – к счастью, собаки напали на технику, а не на людей.

Во Владивостоке бездомные псы вопредили авто.Видео: Мария Богряшова

Буквально недавно «Комсомолка» рассказывала, что бродячие псы атаковали жительницу Владивостока, которая каталась на велосипеде в районе Второй речки. На помощь горожанке тогда пришел экипаж джипа. Благодаря мужчинам, никто не пострадал. Проблема бездомных животных остается актуальной во всем Приморье.

Второму автомобилю тоже не повезло. Фото: предоставлено владелицей машины

Второму автомобилю тоже не повезло. Фото: предоставлено владелицей машины

ПО ТЕМЕ

«Сама бы я не отбилась»: стая бродячих собак накинулась на жительницу Владивостока

Горожанку спас экипаж джипа (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брюхе у рыбы спрятал наркотик житель Приморья
Сразу три жителя Приморья умерли за сутки от COVID-19
98 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Приморье
Водителя из Уссурийска отправили на 5 лет в колонию-поселение
Членов административных комиссий в Приморье подключат к системе видеонаблюдения
Автоперевозчики во Владивостоке представляют мэрии технику, которая выйдет на улицы
«Растерзали колесо, крыло и бампер»: стая бездомных собак напала на машины во Владивостоке
Во Владивостоке по фестивальной спеццене до 15 августа продают блюда из гребешка
В Приморье мужчина с ребенком на руках угрожал поджечь газовый баллон
Утро начинается не с кофе. Массовое ДТП с такси сковало движение во Владивостоке
Это смерти подобно: белухи вновь приплыли к людям вблизи Владивостока
«Вы – животные»: жемчужину Приморья превращают в помойку
Уже больше 7000, в Приморье продолжает расти число больных коронавирусом
Во Владивостоке водитель Pajero «насадил» авто на леера
Новые смерти: в Приморье коронавирусная инфекция унесла жизни 84 человек
Автомобилистов Владивостока предупреждают об опасности на популярной дороге
На центральной площади Владивостока известного певца закидали помидорами
Это только начало: синоптики уточнили, когда ждать удара стихии
Улов рекордных размеров – во Владивосток доставили почти 200-килограммового голубого тунца
С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока
За многотысячный долг приставы арестовали двухэтажный коттедж жителя Находки
Новая смерть от коронавируса – 82 зараженных человека умерли в Приморье
Пожар на крупном мясном заводе в Приморье: сгорели сотни квадратных метров
Сотня заболевших и новая смерть: обнародована свежая статистика заболеваемости коронавирусом в Приморье
Как и говорил Кубай: в первый день августа в Приморье ливни, грозы и +34