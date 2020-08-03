«Растерзали колесо, крыло и бампер»: стая бездомных собак напала на машины во Владивостоке

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:00:51+03:00

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В незавидной ситуации во Владивостоке оказались жильцы многоэтажки на Сахалинской. Владельцев двух машин с утра ждал крайне неприятный сюрприз. У одного из автомобилей оказалось разорвано колесо и пострадало крыло, у второго – поврежден бампер. Автомобилисты принялись гадать, кто же причастен к столь гадкому поступку. Прояснить все помогло видео с камеры наружного наблюдения.

Колесо оказалось прогрызено, пострадала и часть кузова. Фото: предоставлено владелицей авто

Неприятная история произошла на днях возле дома №27 на улице Сахалинская. Люди и подумать не могли, что их машины привлекут внимание животных. Почему автомобили стали объектом нападок – остается загадкой. Не исключено, что под ними попросту спряталась кошка, охоту за которой и вела дикая свора.

Следы лап остались на капоте. Фото: предоставлено владелицей авто

Животные сначала поочередно обнюхивали машины, а потом подбежали всей стаей, начали лаять и кидаться на припаркованные авто. Судя по кадрам, клыками и когтями орудовали сразу 6 животных. Владельцам поврежденных авто теперь придется потратиться на их ремонт. Единственное утешение в этой истории – к счастью, собаки напали на технику, а не на людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794012" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке бездомные псы вопредили авто.Видео: Мария Богряшова

Буквально недавно «Комсомолка» рассказывала, что бродячие псы атаковали жительницу Владивостока, которая каталась на велосипеде в районе Второй речки. На помощь горожанке тогда пришел экипаж джипа. Благодаря мужчинам, никто не пострадал. Проблема бездомных животных остается актуальной во всем Приморье.

Второму автомобилю тоже не повезло. Фото: предоставлено владелицей машины

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ИСТОЧНИК KP.RU