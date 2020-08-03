Автоперевозчики во Владивостоке представляют мэрии технику, которая выйдет на улицы
75 автобусов, которые будут работать на 12 маршрутах во Владивостоке, осмотрела комиссия из сотрудников управления транспорта администрации города, Автоматизированного диспетчерского центра и ГИБДД. Целью осмотра техники было проверить, все ли заявленные в электронной документации автобусы автотранспортного предприятия «Самокат» соответствуют требованиям.
— Это важный этап подготовки к работе компании «Самокат» в новых условиях. По итогам аукциона она получила возможность работать на 12 городских маршрутах, один из которых новый — это маршрут № 14 «Зелёный Бульвар — Баляева — Луговая». Муниципальный контракт уже подписан, но без такой проверки компания к работе допущена не будет. Пока вопросов к ней нет, — рассказал начальник управления транспорта Владивостока Александр Иванов.
Автобусы осмотрела комиссияФото: Администрация Владивостока
Запустить эту технику на улицы города собираются в середине августа. Из 75 автобусов шесть новых: четыре — 2020 года выпуска и два — 2019-го. Большая часть автобусов — российского производства. В зависимости от маршрутов автобусы будут разными: большого, среднего или малого класса.
Такой же осмотр техники прошел на муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1», которое стало первым победителем электронных торгов. Оно на 16 владивостокских маршрутов выставило 137 автобусов, большую часть которых приобрели в 2019 году городские власти.
Как сообщает пресс-служба администрация Владивостока, в этом году у всех автоперевозчиков, работающих в городе, истекает время действия договоров и мэрия разместила на Единой электронной площадке восемь аукционов и один конкурс на закупку работ по перевозкам. Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», аукционов — компании «Самокат», «РостТранс», «ДВ-ТрансСети», «Каслар», «ДВ Транзит», «ДВ-Автобизнес», «ВладАвто» и «Раннер». Контракты оформлены на один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU