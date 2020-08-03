Автоперевозчики во Владивостоке представляют мэрии технику, которая выйдет на улицы

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:06:28+03:00

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75 автобусов, которые будут работать на 12 маршрутах во Владивостоке, осмотрела комиссия из сотрудников управления транспорта администрации города, Автоматизированного диспетчерского центра и ГИБДД. Целью осмотра техники было проверить, все ли заявленные в электронной документации автобусы автотранспортного предприятия «Самокат» соответствуют требованиям.

— Это важный этап подготовки к работе компании «Самокат» в новых условиях. По итогам аукциона она получила возможность работать на 12 городских маршрутах, один из которых новый — это маршрут № 14 «Зелёный Бульвар — Баляева — Луговая». Муниципальный контракт уже подписан, но без такой проверки компания к работе допущена не будет. Пока вопросов к ней нет, — рассказал начальник управления транспорта Владивостока Александр Иванов.

Автобусы осмотрела комиссияФото: Администрация Владивостока

Запустить эту технику на улицы города собираются в середине августа. Из 75 автобусов шесть новых: четыре — 2020 года выпуска и два — 2019-го. Большая часть автобусов — российского производства. В зависимости от маршрутов автобусы будут разными: большого, среднего или малого класса.

Такой же осмотр техники прошел на муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1», которое стало первым победителем электронных торгов. Оно на 16 владивостокских маршрутов выставило 137 автобусов, большую часть которых приобрели в 2019 году городские власти.

Как сообщает пресс-служба администрация Владивостока, в этом году у всех автоперевозчиков, работающих в городе, истекает время действия договоров и мэрия разместила на Единой электронной площадке восемь аукционов и один конкурс на закупку работ по перевозкам. Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», аукционов — компании «Самокат», «РостТранс», «ДВ-ТрансСети», «Каслар», «ДВ Транзит», «ДВ-Автобизнес», «ВладАвто» и «Раннер». Контракты оформлены на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU