Работающие жители Приморья 65+ могут получить оплачиваемый больничный на время эпидемии

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:55:09+03:00

Больничный лист на период нахождения на самоизоляции можно получить до 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Приморцам в возрасте 65 лет и старше, которые работают в организациях края, установили дополнительный срок для оплачиваемого больничного — из-за эпидемии COVID-19 они могут находиться дома с 30 июля по 14 августа. Порядок выплат по этим больничным будет таким же, как и в предыдущем периоде —. Работодателям нужно направить реестр в ведомство до 14 августа включительно.

По информации специалистов Фонда соцстрахования, с 15 июня решение о периодах карантина для работников 65+ устанавливается главой края. Согласно постановлению губернатора Приморья, работники указанного возраста могут оформить электронные больничные. Для этого не потребуется предоставлять какие-то дополнительные сведения или документы, им достаточно дистанционно (по телефону, электронной почте или любым другим способом) сообщить работодателю о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на самоизоляции с 30 июля по 14 августа 2020 года.

ФСС подчеркивает, что работнику, на период действия электронного листка нетрудоспособности, необходимо соблюдать предусмотренный режим самоизоляции, не покидать места место своего пребывания.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU