2020-08-04T00:30:09+03:00
Общество

Вандалы раскурочили три светильника в одном из подземных переходов Владивостока

Восстанавливать освещение пришлось бригаде предприятия «Владсвет» [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Хулиганы разбили три светильника в подземном переходе на улице Карла Жигура. Фото: пресс-служба ВПЭСХулиганы разбили три светильника в подземном переходе на улице Карла Жигура. Фото: пресс-служба ВПЭС
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Во Владивостоке хулиганы разбили три светильника в подземном переходе на улице Карла Жигура в районе магазина «Мир упаковки». Неизвестные сломали антивандальную конструкцию, разбили светильники и выкрутили лампы.

— В подземном переходе установлено пять светильников из стеклопластика. Шесть лет назад ВПЭС установило на них антивандальные кожухи из металла. Но, все равно хулиганы разбивают и ломают осветительное оборудование. Только в этой «подземке» приходится систематически менять светильники каждые две недели, — рассказал главный инженер подразделения «Владсвета» ВПЭС Дмитрий Макеев.

Не помогла даже антивандальная конструкция. Фото: пресс-служба ВПЭС

Не помогла даже антивандальная конструкция. Фото: пресс-служба ВПЭС

Бригада подразделения «Владсвет» (электромонтер, сварщик и мастера) установили новые пластиковые светильники, лампы, выровняли металлические кожухи, сообщила пресс-служба ВПЭС.

ВПЭС просит всех, кто стал очевидцем действий вандалов обращаться в Единую диспетчерскую службу по номеру 2222-333, или в диспетчерскую «Владсвета» 241-18-25, или в дежурную часть по телефону 102. Можно сделать фото и прислать на сайт www. vpes. ru или vpesvl (Instagram).

Бригада подразделения «Владсвет» восстановила освещение. Фото: пресс-служба ВПЭС

Бригада подразделения «Владсвет» восстановила освещение. Фото: пресс-служба ВПЭС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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