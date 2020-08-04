Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%

4 Авг. 2020 2020-08-04T02:27:36+03:00

В Приморье по "дальневосточной ипотеке" заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиардов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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О снижении с 20% до 15% первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая «дальневосточную ипотеку», объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Программа востребована: на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9227 договоров на получение «дальневосточной ипотеки». Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: за прошедшую неделю прирост заявок составил более 850, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. Снижение первоначальной ставки придаст программе новый импульс, — считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидирующую позицию по числу выданных кредитов занимает Приморский край. К настоящему моменту в регионе заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиардов рублей. Следом идут Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Республика Бурятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU