2020-08-04T02:27:36+03:00
Общество

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%

Приморский край занимает первое место по числу выданных кредитов в рамках программы
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
В Приморье по "дальневосточной ипотеке" заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиардов рублейВ Приморье по "дальневосточной ипотеке" заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиардов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

О снижении с 20% до 15% первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая «дальневосточную ипотеку», объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Программа востребована: на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9227 договоров на получение «дальневосточной ипотеки». Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: за прошедшую неделю прирост заявок составил более 850, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. Снижение первоначальной ставки придаст программе новый импульс, — считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидирующую позицию по числу выданных кредитов занимает Приморский край. К настоящему моменту в регионе заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиардов рублей. Следом идут Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Республика Бурятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым
Вторые сутки подряд в Приморье выявляется менее сотни инфицированных COVID-19
Вор-рецидивист обчистил спящего постояльца хостела во Владивостоке
Сироты Владивостока празднуют новоселье
По конопле на бронетранспортере: полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие
На улице Адмирала Фокина во Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен»
Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%
Вандалы раскурочили три светильника в одном из подземных переходов Владивостока
Кэшбэк для туристов в Приморье: три компании в крае готовят предложения по турпродуктам
Культура Приморья осталась без министра: Максим Бурдело уходит в отставку
Сразу пять утонувших людей за один уик-энд в Приморье
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Непогода может разбушеваться в Приморье в середине недели
Уроженец Тывы ударил ножом бармена во Владивостоке
Работающие жители Приморья 65+ могут получить оплачиваемый больничный на время эпидемии
Опять пять: «Соллерс» во Владивостоке вернулся к полной рабочей неделе
В брюхе у рыбы спрятал наркотик житель Приморья
Сразу три жителя Приморья умерли за сутки от COVID-19
98 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Приморье
Водителя из Уссурийска отправили на 5 лет в колонию-поселение
Членов административных комиссий в Приморье подключат к системе видеонаблюдения