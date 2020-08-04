На улице Адмирала Фокина во Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен»
На улице Адмирала Фокина в столица Приморья возле домов № 12 и 17 появятся дорожные знаки «Въезд запрещен». Представители управления дорог и благоустройства городской администрации прокомментировали, что установка новых знаков производится на основании мониторинга, проведенного мэрией совместно с ГИБДД.
«В ближайшее время новые дорожные знаки смонтируют специалисты муниципального предприятия „Содержание городских территорий“. Просим автолюбителей быть внимательными и не нарушать установленные требования», — говорится в сообщении.
Схема установки знаков «Въезд запрещен» на улице ФокинаФото: Администрация Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU