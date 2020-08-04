2020-08-04T02:55:30+03:00
Общество

На улице Адмирала Фокина во Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен»

Установить ограничения для автомобилей мэрия и ГИБДД решили после проведенного мониторинга
Никита СЕРГЕЕВ
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На улице Адмирала Фокина возле домов № 12 и 17 появятся дорожные знаки «Въезд запрещен»На улице Адмирала Фокина возле домов № 12 и 17 появятся дорожные знаки «Въезд запрещен»Фото: Яндекс.Карты
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На улице Адмирала Фокина в столица Приморья возле домов № 12 и 17 появятся дорожные знаки «Въезд запрещен». Представители управления дорог и благоустройства городской администрации прокомментировали, что установка новых знаков производится на основании мониторинга, проведенного мэрией совместно с ГИБДД.

«В ближайшее время новые дорожные знаки смонтируют специалисты муниципального предприятия „Содержание городских территорий“. Просим автолюбителей быть внимательными и не нарушать установленные требования», — говорится в сообщении.

Схема установки знаков «Въезд запрещен» на улице Фокина Фото: Администрация Владивостока

Схема установки знаков «Въезд запрещен» на улице ФокинаФото: Администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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