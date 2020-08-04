2020-08-04T03:09:03+03:00
Общество

По конопле на бронетранспортере: полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие

Уничтожено 55 с половиной тысяч кустов каннабиса на территории почти пять гектаров
Никита СЕРГЕЕВ
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Полиция обнаружила три места произрастания конопли общей площадью 4,9 гектара. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краюПолиция обнаружила три места произрастания конопли общей площадью 4,9 гектара. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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В Пограничном районе Приморья полиция в связке с 127-й мотострелковой дивизией и управлением ФСБ России по Восточному военному округу использовала для поиска и уничтожения дикорастущей конопли бронетранспортер. Боевую машину использовали на тех участках произрастания наркосодержащих растений, куда обычный автотранспорт не смог бы доставить мобильную группу.

Во время обследования лесного массива сотрудники полиции обнаружили три места произрастания конопли общей площадью 4,9 гектара. С помощью гербицидов были уничтожены свыше 55,5 тысяч кустов растений, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Для поиска и уничтожения дикорастущей конопли использовали бронетранспортер.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Мероприятие прошло в рамках 3 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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