По конопле на бронетранспортере: полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие

4 Авг. 2020 2020-08-04T03:09:03+03:00

Уничтожено 55 с половиной тысяч кустов каннабиса на территории почти пять гектаров

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В Пограничном районе Приморья полиция в связке с 127-й мотострелковой дивизией и управлением ФСБ России по Восточному военному округу использовала для поиска и уничтожения дикорастущей конопли бронетранспортер. Боевую машину использовали на тех участках произрастания наркосодержащих растений, куда обычный автотранспорт не смог бы доставить мобильную группу.

Во время обследования лесного массива сотрудники полиции обнаружили три места произрастания конопли общей площадью 4,9 гектара. С помощью гербицидов были уничтожены свыше 55,5 тысяч кустов растений, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794197" frameborder="0"></iframe> Для поиска и уничтожения дикорастущей конопли использовали бронетранспортер.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Мероприятие прошло в рамках 3 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU