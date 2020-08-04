Вор-рецидивист обчистил спящего постояльца хостела во Владивостоке

4 Авг. 2020 2020-08-04T03:51:44+03:00

Мужчина похитил сотовый телефон и наушники общей стоимостью более 14 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В один из вечеров июля под видом заселения в хостел, расположенный в центре города, зашел мужчина. Администратор на ресепшене отсутствовала и гражданин беспрепятственно вошел в один из номеров, где в этот момент спал постоялец. Непрошеный гость похитил сотовый телефон и наушники общей стоимостью более 14 тысяч рублей. Вещи вор позже продал случайным прохожим.

После просмотра записей камер видеонаблюдения полиция установила личность преступника: он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Сейчас рецидивист находится под стражей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Потерпевшим заявлен гражданский иск.

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ИСТОЧНИК KP.RU