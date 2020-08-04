Вторые сутки подряд в Приморье выявляется менее сотни инфицированных COVID-19

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:09:54+03:00

За все время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей Приморья. Из них около 60% – мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

Но ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает характеризоваться как «стабильно тяжелая»

Изменить размер текста: A A

За сутки в Приморье зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. По словам заместителя председателя регионального правительства, министра здравоохранения Анастасии Худченко, ситуация с COVID-19 в крае характеризуется как «стабильно тяжелая», ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.

Всего заболевших за время эпидемии в регионе — 7216. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек. За прошедшие сутки новых летальных случаев нет. За все время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей края. Из них около 60% — мужчины.

— Статистика показывает, что мужчины в разы тяжелее переносят заболевание. И летальных исходов среди мужского населения тоже больше, — сообщила Анастасия Худченко на брифинге.

Выздоровели за сутки 114 человек. С начала эпидемии – 5570 приморцев.

В понедельник, 3 августа, межведомственные группы проверили около 1,5 тысячи единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей, объектов общественного питания и торговых точек. В суды направлены десятки административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU