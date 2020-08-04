2020-08-04T06:09:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторые сутки подряд в Приморье выявляется менее сотни инфицированных COVID-19

Но ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает характеризоваться как «стабильно тяжелая»
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
За все время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей Приморья. Из них около 60% – мужчиныЗа все время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей Приморья. Из них около 60% – мужчиныФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За сутки в Приморье зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. По словам заместителя председателя регионального правительства, министра здравоохранения Анастасии Худченко, ситуация с COVID-19 в крае характеризуется как «стабильно тяжелая», ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.

Всего заболевших за время эпидемии в регионе — 7216. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек. За прошедшие сутки новых летальных случаев нет. За все время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей края. Из них около 60% — мужчины.

— Статистика показывает, что мужчины в разы тяжелее переносят заболевание. И летальных исходов среди мужского населения тоже больше, — сообщила Анастасия Худченко на брифинге.

Выздоровели за сутки 114 человек. С начала эпидемии – 5570 приморцев.

В понедельник, 3 августа, межведомственные группы проверили около 1,5 тысячи единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей, объектов общественного питания и торговых точек. В суды направлены десятки административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым
Вторые сутки подряд в Приморье выявляется менее сотни инфицированных COVID-19
Вор-рецидивист обчистил спящего постояльца хостела во Владивостоке
Сироты Владивостока празднуют новоселье
По конопле на бронетранспортере: полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие
На улице Адмирала Фокина во Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен»
Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%
Вандалы раскурочили три светильника в одном из подземных переходов Владивостока
Кэшбэк для туристов в Приморье: три компании в крае готовят предложения по турпродуктам
Культура Приморья осталась без министра: Максим Бурдело уходит в отставку
Сразу пять утонувших людей за один уик-энд в Приморье
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Непогода может разбушеваться в Приморье в середине недели
Уроженец Тывы ударил ножом бармена во Владивостоке
Работающие жители Приморья 65+ могут получить оплачиваемый больничный на время эпидемии
Опять пять: «Соллерс» во Владивостоке вернулся к полной рабочей неделе
В брюхе у рыбы спрятал наркотик житель Приморья
Сразу три жителя Приморья умерли за сутки от COVID-19
98 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Приморье
Водителя из Уссурийска отправили на 5 лет в колонию-поселение
Членов административных комиссий в Приморье подключат к системе видеонаблюдения