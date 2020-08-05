Юниоры-спидвеисты из Владивостока одержали победу в Тольятти

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:26:11+03:00

Сегодня гонщики вернутся в Приморье и начнут подготовку к командному чемпионату России

Изменить размер текста: A A

Команда «Восток», представляющая Владивосток на личном первенстве России по спидвею среди юниоров одержала в Тольятти победу по итогам командных заездов, а гонщик Виталий Котляр показал лучший результат в личном первенстве. Приморский гонщик Виталий Котляр показал лучший результат в личном первенстве.

Соревнования проходили на стадионе имени Анатолия Степанова и за титул боролись четыре клуба: «Восток» (Владивосток), «Мега-Лада» (Тольятти), «Турбина» (Балаково), «Башкирия» (Октябрьский). По итогам 20 заездов уверенную победу одержали гонщики команды «Восток». В общей сложности нашим спортсменам удалось набрать 47 очков, опередив ближайших преследователей на 19 очков. «Башкирия» завоевала второе место, на третьем «Мега-Лада».

Виталий Котляр в Тольятти не проиграл ни одного заезда и второй год подряд стал чемпионом. Второе место занял Павел Нагибин из клуба «Башкирия» Октябрьский. Третье место у Александра Кайбушева из «Турбины» Балаково.

5 августа команда «Восток» возвращается в Приморье, где начнет подготовку к домашним гонкам командного чемпионата России по спидвею. Они пройдут на стадионе «Патриот» в Уссурийске. 18 и 20 августа «Восток» примет «Мега-Ладу», а 25 и 27 августа гонщиков «Турбины».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU