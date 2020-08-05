В Приморском океанариуме появились новоселы

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:10:43+03:00

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В океанариум Владивостока из Москвы привезли 13 видов рыб и беспозвоночных. Как сообщает пресс-служба учреждения, путешественники легко перенесли долгий перелет и сейчас проходят карантин.

— Главная цель новой поставки — воссоздание в морских аквариумах полноценных биотопов. Мы хотим, чтобы наш «Малый риф» не просто красиво выглядел, но и давал посетителям полное представление о том, как «рифовое общежитие» устроено в природе, — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов.

Главным приобретением стали мальки тюлевого апогона Каудерна (Pterapogon kauderni). Ареал обитания этой небольшой рыбки возле восточного побережья индонезийского острова Сулавеси всего 25 тысяч квадратных километров, и больше тюлевый апогон в природе нигде не живет. Сейчас эта рыба находится под угрозой исчезновения. Биологи океанариума надеються ввести апогона в программу размножения редких видов экзотических рыб.

Самка рифового ската-хвостокола. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

В программу размножения в будущем будет включен еще один новосел — самка рифового ската-хвостокола (Taeniura meyeni). В океанариуме уже живет самец этого вида и, как только «приезжая» подрастет, будет создана пара.

В пополнении есть несколько видов тропических рыб, например, глянцевая мандаринка или губан-пижама, а также кораллы, морской еж-арбузик и креветки-доктора, в том числе креветка Вурдеманна.

Креветка Вурдеманна. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

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ИСТОЧНИК KP.RU