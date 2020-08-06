Сибирскому федеральному университету выделили дополнительные бюджетные места

Дни открытых дверей в Сибирском федеральном университете.

Добавили их к уже имеющемуся объему контрольных цифр приема (4513 бюджетных мест были утверждены еще в прошлом году). Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Проректор по учебной работе Сибирского федерального университета Денис Сергеевич Гуц отметил, что университет согласовал проект на 63 дополнительных бюджетных мест, 48 из них предназначены для программ бакалавриата, связанных с экономикой, архитектурой, машиностроением, строительством. Также СФУ, как организатору Всемирной зимней Универсиады 2019 года, предложено пять дополнительных бюджетных мест на укрупненную группу физическая культура и спорт. Еще 13 мест распределены на специалитет «Техника и технологии наземного транспорта", "Техника и технологии строительства».

«Все перечисленные направления востребованы у абитуриентов. Особенно приятной неожиданностью для нас стала возможность получить дополнительные бюджетные места на очень популярную группу направлений подготовки "Экономика и управление», – подчеркнул он.

Напомним, крайний срок приёма документов на бюджет в СФУ – 18 августа. Документы для поступления на платную форму обучения принимаются до 26 августа. Специалисты приёмной кампании университета предупреждают, что в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, процесс зачисления будет стремительным, поэтому выпускникам школ следует ответственно подойти к процессу подачи документов.

Добавим, в университете действует собственная программа поддержки абитуриентов, которой, в частности, предусмотрены повышенные стипендии до 24 тысяч рублей, компенсация проезда до Красноярска иногородним студентам, тотальное представление мест в общежитиях. С полной программой можно ознакомиться на сайте СФУ http://admissions.sfu-kras.ru/.