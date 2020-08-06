Началось: синоптики уточнили, какие города Приморья зальет ливнями из-за тайфуна уже сегодня

Осадки разной интенсивности прогнозируются на всей территории региона. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе дожди, местами даже сильные. По большей части ливни прогнозируются в южной половине края. Не исключены грозы. Как сообщают синоптики портала «Примпогода», дневные температуры будут в пределах +23 +28 градусов. Ветер северный умеренный.

Облачно и дождливо сегодня во Владивостоке. Вероятность ливня в дальневосточной столице – 100 процентов. Местами туман. Днем воздуха прогреется до +21 +23 градусов. Ветер восточный, вечером северный, умеренный до сильного, вечером сильный.

Из-за тайфуна осадки прогнозируются и в Уссурийске. И здесь у ливней 100-процентная вероятность. Днем +23 +25 градусов. Ветер южный, во второй половине дня северный, умеренный до сильного.

Сильный, а временами очень сильный дождь ожидается сегодня в Находке. Дневные температуры в пределах +21 +23 градусов. Ветер восточный, со второй половины дня северо-восточный, умеренный до сильного.

Температура воды в Амурском заливе +22 градуса, в бухте Находка +21 градус, в заливе Посьета +24 градуса.

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