Завершены поиски без вести пропавшей две недели назад 15-летней Кати из Приморья

Девочка пропала в конце июля. Фото: pixabay.com

15-летняя Екатерина пропала еще 21 июля. Несколько недель назад она просто ушла из КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Арсеньеве и не вернулась. Прошел день, два – за ними неделя. Информации о том, где находится Катя, все не было. Сотрудники учреждения сразу после пропажи подростка забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те, в первую очередь, разместили информацию об исчезновении девочки, в сети. Так можно увеличить количество людей, которые будут знать о том, что Катя пропала.

Вместе с фотографией потеряшки волонтеры также рассказали о приметах девочки. Усложнялось все еще и тем, что не удалось установить, в какой одежде была Катя в день пропажи.

И вот несколько дней назад волонтеры сообщили на своей странице в интернете о том, что поиски без вести пропавшей Кати из Арсеньево завершено. К счастью, ее удалось найти живой и невредимой. Ее жизни ничего не угрожает. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных горожан за распространение информации о пропаже Кати.

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