Во Владивостоке подростков застукали во время опасного свидания

С детьми и их родителями провели разъяснительную беседу. Фото: УТ МВД России по ДФО

14-летний житель Владивостока встретился со своей 13-летней подругой в центре города. Во время прогулки дети почему-что выбрали для себя опасный досуг и забрались на парапет, который установлен прямо над проходящим внизу железнодорожным поездом. Ребята сидели и не предполагали, что в это время проходит профилактический рейд. Страшно представить, как могло закончиться опасное свидание, если бы их не увидели сотрудники полиции. Они провели с подростками разъяснительную беседу. На встрече присутствовали и родители пары.

- Ребята признались, что не задумывалась об опасных последствиях своих развлечений и не понимали, что выбрали для проведения досуга опасный объект, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Информация об инциденте также передана органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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