Приморье хотят связать с Южной Кореей и Японией паромной переправой

Паром сможет перевозить до 450 пассажиров. Фото: pixabay.com

Корейская компания намерена запустить до 2021 года новую паромную линию. Сообщение в скором времени свяжет Славянку и Владивосток с Южной Кореей и Японией. Как сообщают в пресс-службе Минвосторазвития, поддержало проект Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

- Проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. Также паром будет использоваться для перевозки грузов. Мы также организовали переговоры корейской компании с туроператорами Приморского края, по итогам которых были подписаны соглашения о сотрудничестве, - пояснил представитель АНО АПИ Азамат Бабаев. - Сейчас судно, на котором будут осуществляться перевозки, пришвартовано в порту Сокчо для проведения ремонтных работ.

Уже известно о том, что судно сможет перевозить до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров. Сейчас все стороны готовят документы для реализации проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14