Криминальная бригада задержана в Приморье в городе Артеме

Полицейские и бойцы Росгвардии провели совместную спецоперацию и задержали троих жителей Артема и двоих жителей Спасска-Дальнего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Артема сообщил в полицию, что ночью на территорию частного дома на улице Чкалова проникли неизвестные, сорвали навесной замок с контейнера и украли инструменты для производства дорожных работ: компрессоры, виброплиты, генераторы, культиватор, шворезчик. Стоимость похищенного составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Полицейские и бойцы Росгвардии провели совместную спецоперацию и задержали троих жителей Артема (19, 20 и 46 лет) и двоих жителей Спасска-Дальнего (17 и 19 лет). Все задержанные уже имеют судимости за кражи, грабежи и разбойные нападения. К тому же несовершеннолетний житель Спасска-Дальнего совершал преступления, находясь на условной мере наказания.

Следствие установило, что задержанные совершили несколько преступлений в течение последних трех месяцев.

В конце мая, избив жителя Артема, злоумышленники забрали у него грузовой автомобиль Mazda Titan стоимостью 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. Через несколько дней на очередное «дело» бандиты отправились уже на похищенной машине, прикрепив госномера, снятые с другого транспортного средства.

Ночью банда в медицинских масках ворвались в складское помещение, расположенное на улице Ляпидевского. Угрожая охраннику расправой, злоумышленники похитили компьютерную технику на 550 тысяч рублей.

Также установлена причастность задержанных к краже мотоцикла из гаража в поселке Заводском.

Были возбуждены еще три уголовных дела: два по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», одно по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Во время обысков в гараже одного из задержанных обнаружена часть похищенного имущества. А также две единицы оружия, боеприпасы, маски, радиостанции, украденные государственные номера.

Трем фигурантам уголовных дел предъявлено обвинение. Сейчас они находятся в СИЗО. Еще двое дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Артему.

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