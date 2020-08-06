В Приморье в поселке Врангель 10 детей с отравлением попали в больницу

10 детей в поселке Врангель госпитализированы с отравлением
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура организовала проверку по факту отравления 10 детей в поселке Врангель в Приморье. Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
Проверка проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
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