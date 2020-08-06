Половина автолюбителей Приморья на ночь ставят машины возле дома

Лишь 35% респондентов из Приморья оставляют машину на платной ночной парковке Фото: Олеся КУВАТОВА

Автомобильный сайт «Дром» провел опрос на тему, где россияне оставляют машину на ночь. 50% опрошенных жителей Приморья паркуют машину прямо возле дома. Еще 15% — счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. 35% респондентов оставляют машину на платной ночной парковке. Стоимость парковки «за сутки» для 71% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 29% платят от 110 рублей и выше.

В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» — 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» — 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области — 82 и 81% соответственно.

Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.

Всероссийский опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2020 года среди пользователей сайта drom. ru. Приняло участие более 17 387 человек.

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