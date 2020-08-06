Энергетики Приморских электрических сетей готовы к непогоде

В Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») введен режим повышенной готовности в связи с выходом на территорию края активного тропического циклона. В ближайшие сутки подразделения приморского филиала ДРСК будут работать в круглосуточном режиме работы.

Для обеспечения устойчивой работы электросетевых объектов компании подготовлено 97 бригад и 181 единица техники, для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлен запас материалов.

С персоналом проведены дополнительные инструктажи, обеспечено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, региональным МЧС, районными администрациями, дорожными службами и смежными сетевыми организациями.

Согласно метеопрогнозу, в связи выходом на акваторию Японского моря активного тропического циклона, трансформировавшегося из тропического шторма HAGUPIT, 6-7 августа в Приморском крае ожидаются дожди, в отдельных районах сильные. Особенно сильные осадки могут пройти во Владивостоке, части Надеждинского и Хасанского районов, Шкотовского и Партизанского районов, а также Лазовского округа. Дожди будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах ветром 15-22 м/с.

Из-за непогоды не исключён риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В это время жителям необходимо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.