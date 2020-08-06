Курица, кишащая червями, и гамбургергер с живой начинкой – приморцы засняли, чем травят людей

Аппетитный с виду продукт оказался не пригоден для питания Фото: pixabay.com

Сразу два крайне неприятных видео с едой появились в социальных сетях Приморья, при этом кадры были сделаны в разных городах. Как уверяет первая пострадавшая семья, курочку-гриль, буквально кишащую червями, они купил в Находке, на местном рынке. Второй же покупатель приобрел гамбургер с паразитами в одном из павильонов на автовокзале Уссурийска.

Аппетитная с виду курица, приобретенная в торговой точке на рынке Купеческий, шокировала покупателей, стоило ее поставить разогреваться.

– В обед купили половинку курицы-гриль на Купеческом. До этого брали там куру несколько раз. Сегодня, когда возвращали им их червей, продавец сказал, что этот кусочек был вчерашний. Деньги вернул. Но при покупке он об этом не сказал. На первый взгляд курица была нормальная, а когда поставили разогреть на одну минуту, из нее полезли черви, – рассказали покупателя в соцсетях.

Не менее отвратительная история на днях случилась и в Уссурийске. Мужчина обнаружил живую начинку, надкусив гамбургер. Судя по видеоролику, хлебобулочное изделие, кишащее червями, явно не первой свежести. Раздосадованный покупатель вернулся в магазин и попытался выяснить у продавца, кто привозит данную продукцию. Однако выяснить поставщика так и не удалось. Клиент забрал деньги, но все же решил предупредить других, распространив видео в социальных сетях.

Шокирующие кадры – прямой повод для проверки торговых точек ответственными инстанциями.

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