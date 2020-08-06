Губернатор Приморья заявил, что разрешение на открытие магазинов могут отменить

Контроль за работой торговых точек будет усилен
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Приморья поручил усилить контроль за работой торговых объектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
— Вчера мы разрешили работать всем магазинам. Но, если они не будут соблюдать санитарные требования, — вновь закроются, — заявил Олег Кожемяко.
За сутки в Приморье выявлено 98 новых инфицированных коронавирусом. Об этом доложила на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
За минувшие 24 часа в крае диагноз «коронавирус» снят с еще 109 пациентов. Общее число приморцев выздоровевших с начала эпидемии — 5809 человек.
Скончалась женщина 64 лет. Болезнь у пациентки госпиталя протекала в тяжелой форме и была осложнена наличием хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе 88 умерших от нового заболевания.
Основные территории, где зафиксирован рост количества заболеваний: Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск.
Напомним, 5 августа в Приморье возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа.
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